Feuerwehr-Randalierer aus Hagen dreht wieder durch

Der Mann, der am Montagmorgen die Feuerwache der Freiwilligen Feurerwehr in Hagen verwüstet hat, ist in eine Psychiatrie eingewiesen worden. Das teilt die Polizei am Mittwoch (08.11.2017) mit. Grund dafür ist ein weiterer Wutausbruch, wenige Stunden später.

Mehrere Autos beschädigt

Vor seinem Wohnhaus habe der Mann am Montagabend mehrere Autos beschädigt und die Außenspiegel abgetreten, so die Polizei. Die alarmierten Beamten konnten den Mann nicht beruhigen. "Er schrie und schlug um sich ", sagte ein Polizeisprecher. Daraufhin habe man den 34-Jährigen in eine Psychiatrie einliefern lassen.

Nach Festnahme wieder frei

Montagfrüh (06.11.2017) hatte der Mann in einem Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Hagen gewütet und war sogar mit einem Feuerwehrauto durch ein geschlossenes Rolltor gefahren. Er wurde zwar festgenommen, durfte aber kurz darauf wieder gehen.