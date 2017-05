RAG muss giftiges PCB aus Grubenwasser filtern

Der Bergbaubetreiber RAG muss vorerst krebserregendes PCB aus dem Grubenwasser einiger Bergwerke filtern - im Rahmen eines Pilotversuches. Eine entsprechende Weisung des NRW -Umweltministeriums ist jetzt herausgegangen. Sie liegt dem WDR vor.

PCB gelangt aus Grubenwasser in Flüsse

Grubenwasser wird ungefiltert in Flüsse geleitet

Unter Tage lagern bis zu 15.000 Tonnen giftiges PCB . Das wurde früher als Brandschutzmittel in Hydraulikölen benutzt. Das belastete Grubenwasser in stillgelegten Bergwerken wird abgepumpt und in Flüsse geleitet. Die RAG plant, das Grubenwasser ansteigen zu lassen. Laut Umweltministerium sei davon auszugehen, dass dadurch mehr PCB -Rückstände ausgewaschen werden und in die Flüsse gelangen.