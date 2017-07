Radmuttern an parkenden Autos in Bochum gelockert

Eine Mitarbeiterin der großen Bochumer Klinik Bergmannsheil hat sich bei der Polizei gemeldet und von beunruhigenden Vorfällen berichtet. An drei Tagen im vergangenen Juni seien an ihrem geparkten Auto Radmuttern gelockert worden. Sie hatte nach Angaben der Bochumer Polizei in Straßen rund um das Krankenhaus geparkt. Außerdem seien ihr Aufkleber auf das Sichtfeld der Windschutzscheibe geklebt worden.

Nachdem sie Anzeige erstattet hatte, informierte sie auch ihren Arbeitgeber. Per Intranet wurden alle Mitarbeiter gewarnt. Daraufhin haben sich vier weitere Autofahrer gemeldet, dass auch an ihren geparkten Wagen etwas manipuliert worden sei. Passiert ist in allen Fällen glücklicherweise nichts.

Die Polizei sucht nun Zeugen, denen etwas aufgefallen ist, und weitere mögliche Betroffene. Das Krankenhaus Bergmannsheil liegt in der Nähe des Bochumer Schauspielhauses in einer dicht bebauten Wohngegend.

Stand: 14.07.2017, 06:23