Nach Ärztefehler querschnittsgelähmt

Ein Krankenhaus in Wickede (Kreis Soest) muss 400.000 Euro Schmerzensgeld an eine Patientin zahlen, die seit einer nicht fachgerecht ausgeführten Operation an der Halswirbelsäule querschnittsgelähmt ist. In dem Fall liege ein grober Behandlungsfehler vor, heißt es in dem am Donnerstag (02.02.2017) veröffentlichten Urteil des Oberlandesgerichts Hamm. (AZ: 26 U 111/15)

So habe der medizinische Sachverständige festgestellt, dass an der beklagten Klinik bei der Patientin nur unvollständige Befunde erhoben worden seien. So sei eine erforderliche MRT -Untersuchung unterblieben. Auch sei die OP nicht zwingend nötig gewesen. Zudem sei eine falsche Operationsmethode gewählt worden. Das Gericht bestätigte damit eine vorangegangene Entscheidung des Landgerichts Arnsberg vom November. Das Urteil ist rechtskräftig.

Untersuchung wegen Rückenschmerzen

In dem Fall hatte sich die heute 57-jährige Klägerin, eine Krankenschwester aus Oberhausen, 2008 wegen Rückenschmerzen in dem Krankenhaus untersuchen lassen. Die Ärzte dort empfahlen ihr eine operative Behandlung im Bereich der Halswirbelsäule, die die Implantation einer Bandscheibenprothese und die Versteifung mehrerer Wirbel vorsah. Unmittelbar nach der durchgeführten OP im März 2009 konnte die Klägerin ihre Arme und Beine kaum noch bewegen.

Eine erneute Operation konnte eine Querschnittslähmung unterhalb des dritten Halswirbels nicht mehr aufhalten. Seitdem ist die Frau auf einen Rollstuhl und fremde Hilfe angewiesen. Laut Sachverständigem des Gerichts hätten die behandelnden Ärzte die in einem solchen Fall übliche Behandlung der Rückenschmerzen mit Schmerzmitteln und Bewegungstherapie gar nicht in Betracht gezogen. Bei der OP sei dann der schwerwiegende Fehler gemacht worden, dass Wirbel in unmittelbarer Nähe der Prothese versteift wurden. Das sei kontraindiziert, also nicht zweckmäßig gewesen, hieß es. Das gelte auch für die Versteifung über mehr als drei Wirbeletagen.

Stand: 02.02.2017, 14:27