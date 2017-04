Prozessauftakt: Mutmaßlicher "Uni-Vergewaltiger" sagt nicht aus

Nach der zweiten Tat im November veröffentlichte die Polizei ein Phantombild und fahndete unter Hochdruck nach dem Täter. Die Ermittler bereiteten einen DNA -Test für Männer in der Umgebung der Universität vor. Wochenlang herrschten Unsicherheit und Angst rund um die Bochumer Ruhr-Universität. Der Sicherheitsdienst der Universität bot deshalb einen Begleitservice für Studentinnen an.

Festnahme im Flüchtlingsheim

Anfang Dezember dann die Festnahme: Ausgerechnet der Lebensgefährte des zweiten Tatopfers hatte den entscheidenden Hinweis gegeben. In einem Flüchtlingsheim in der Nähe der Uni findet die Polizei den mutmaßlichen Täter. Durch DNA -Spuren wird er überführt. Er ist 32 Jahre alt, ein Familienvater. Mit seiner Frau und zwei kleinen Kindern ist er 2015 aus dem Irak nach Deutschland geflohen.

Opfer in Todesgefahr

Es sind äußerst brutale Taten, die dem Angeklagten jetzt zur Last gelegt werden. "Er soll seine Opfer nicht nur vergewaltigt haben", sagt Gerichtssprecher Michael Rehaag, "sondern in einem Fall auch in die Gefahr des Todes gebracht haben, im anderen Fall zudem in einer besonders erniedrigenden Weise misshandelt haben." Dafür drohen dem Mann jetzt bis zu 15 Jahre Haft.

Zeugin aus China geladen

Eines der Opfer lebt bereits seit Monaten wieder in China. Das Bochumer Landgericht hat die junge Frau als Zeugin vorgeladen. Sie wird beim nächsten Prozesstermin am Dienstag (02.05.2017) vor Gericht aussagen.