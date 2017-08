Prozessauftakt - Explodierte Drogenlabor im Mietshaus?

Eigentlich war die Dortmunder Feuerwehr am 18. März 2017 zu einem "normalen" Zimmerbrand gerufen worden, vor Ort bot sich ihr in der Dachgeschosswohnung des Mietshauses ein Bild der Zerstörung: Eine eingerissene Wand, verbranntes Mobiliar und auf dem Fußboden Hunderte von Kartuschen mit hochexplosivem Butangas sowie kiloweise eingeweichte Cannabispflanzen. Am Montag (21.08.) begann der Prozess gegen den 29-Jährigen. Der Vorwurf: Drogenproduktion und fahrlässige Brandstiftung. Der Dortmunder wollte wohl in großem Stil sogenannte "Dabs" herstellen, das sind in der Drogenszene heiß begehrte und teure Haschkonzentrate.

Gaskartuschen waren explodiert

Bei der Produktion in der Mietwohnung waren mehrere Gaskartuschen explodiert. Wegen der Rauchentwicklung in dem Mehrfamilienhaus musste eine Mieterin per Drehleiter gerettet werden. Der Angeklagte will im Verlauf des Prozesses aussagen.

Stand: 21.08.2017, 13:17