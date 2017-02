Prozessbeginn: Essenerin soll Säugling getötet haben

Es ist ein trauriger Prozess, der am Dienstag (07.02.2017) vor dem Landgericht Essen begonnen hat. Eine 29-jährige Mutter soll ihr Baby im Januar 2016 so schwer misshandelt haben, dass es wenige Tage später an seinen schweren Verletzungen in der Uniklinik in Essen starb. Die Angeklagte soll ihren drei Monate alten Sohn zunächst gegen den Kopf geschlagen und anschließend auf den Boden geworfen haben. Das Kind habe dadurch ein Schädelhirn-Trauma erlitten, so Gerichtssprecherin Dr. Karina Becker.

Angeklagte ist Mutter von sechs Kindern

Die Angeklagte schweigt zu Prozessbeginn

Die Mutter wollte sich zu Prozessbeginn nicht zu den Vorwürfen äußern. Mit dem Vater des Jungen ist die Essenerin nach Sinti-Ritus verheiratet, hat mit ihm bereits ein knapp dreijähriges Kind. Aus einer früheren Beziehung stammen vier weitere Kinder, die alle in unterschiedlichen Pflegefamilien untergebracht sind.

Thomas Weyand vom Essener Kinderschutzbund kann sich solche schwerwiegenden Taten nur so erklären: " Dass solche Menschen in der Situationen in Kauf nehmen, dass ein Kind zu Schaden oder sogar zu Tode kommt, ist mit Sicherheit nicht die Absicht. Da verliert ein Mensch die Steuerung und kann sich dann nicht mehr begrenzen und wird erst hinterher merken, dass er da nicht mehr funktioniert hat. "

Noch drei weitere Verhandlungstage angesetzt

Bisher ist wenig über die konkreten Hintergründe der Tat bekannt. In den nächsten Prozesstagen wird der Vater des Säuglings als Zeuge aussagen und vielleicht zur Aufklärung beitragen. Der Mutter droht eine Haftstrafe von fünf bis 15 Jahren. Nach drei weiteren Verhandlungstagen soll in der kommenden Woche das Urteil fallen.

Stand: 07.02.2017, 14:41