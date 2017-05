Extraschicht erleuchtet den Pott

Das Programm der Extraschicht 2017, der langen Nacht der Industriekultur im Ruhrgebiet, ist heute in Essen vorgestellt worden. Schauplatz sind stillgelegte Zechen und ehemalige Stahlwerke in 21 Städten zwischen Moers und Hamm. Programm geboten wird zum Beispiel aber auch an noch aktiven Industriestandorten, wie dem Chemiepark Marl.

Nachhaltigkeit in der grünen Hauptstadt Europas

In der aktuellen grünen Hauptstadt Europas, Essen, beteiligt sich das Weltkulturerbe Zeche Zollverein mit Naturexkursionen und reichlich Bühnenprogramm. Die Lichtinstallationen sollen nachhaltig mit LED und Sonnenenergie sein.