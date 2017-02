Illegaler Müll sorgt für Probleme im Ruhrgebiet

Ob Kühlschränke, Bauschutt oder Altöl - unerlaubt abgestellter Sondermüll oder Sperrmüll an Containern werden zu einem immer größeren Problem. In den Städten Essen, Bochum und Oberhausen etwa hat sich die Menge an nicht ordnungsgemäß entsorgtem Müll während der letzten drei Jahre um 400 Tonnen erhöht.

Mehr Müll durch Online-Handel?

Besonders Online-Einkäufe erzeugen viel Verpackungsmüll

Einer der Gründe für den steigenden Müll scheinen die vermehrten Online-Käufe zu sein, vermutet man bei den Wirtschaftsbetrieben Oberhausen. Damit sei die Zahl der Verpackungen deutlich höher geworden. Besonders ärgerlich sei es, so die Entsorgungsbetriebe, wenn ein gerade geräumter Standort am nächsten Tag wieder angefahren werden muss.

Häufig werden für die illegale Entsorgung Container an eher unbelebten Orten ausgesucht. Dementsprechend gibt es nur selten Zeugen. Und Möglichkeiten der Kontrolle gebe es, laut Kommunen, eher wenig: Ausreichend Mülldetektive oder Streifen des Ordnungsamtes seien personell oft zu aufwendig.

Aufklärungsquote bei unter einem Prozent

Obwohl Bußgelder bis zu 200 Euro drohen und Entsorgungsbetriebe extra Fahrzeuge rausschicken, um den Müllsündern auf die Spur zu kommen, könne man die Täter nur selten ermitteln. In Essen zum Beispiel liegt die Aufklärungsquote nach Angaben der Stadt bei unter einem Prozent.

Deswegen fordern die Kommunen Zeugen von illegalen Müllentsorgungen auf, ihre Beobachtungen bei den jeweiligen Beschwerdenummern der Städte zu melden.

