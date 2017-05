Polizist verletzt sich nach "Scherz" mit Dienstwaffe

Eine Polizeistreife war am Samstagmorgen (29.04.2017) in Recklinghausen unterwegs, als sich aus der Dienstwaffe eines 24-jährigen Polizisten ein Schuss löste, der den Mann am Bein verletzte. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von Fahrlässigkeit als Ursache aus.

Schussverletzung musste operiert werden

Offenbar hatte sich ein Kollege des Mannes "im Rahmen eines unangemessenen Scherzes" unbemerkt von hinten genähert und nach der Waffe gegriffen. Dabei hatte sich der Schuss gelöst und den 24-jährigen so schwer verletzt, dass dieser ins Krankenhaus gebracht und operiert werden musste.

Ermittlungen gegen Kollegen

Gegen den 28-jährigen Kollegen wird nun wegen gefährlicher, fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Außerdem werde geprüft, ob gegen den Beamten ein Disziplinarverfahren eingeleitet wird. Der Vorfall werde intensiv nachbereitet, so Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen.

Stand: 02.05.2017, 17:44