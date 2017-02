Yildirim-Auftritt: Polizei bereitet Großeinsatz vor

Polizei: Regionalligaspiel nicht wegen fehlender Kräfte abgesagt

Parallel zum Yildirim-Auftritt sollte am Samstag um 14.00 Uhr das Regionalligaspiel zwischen Rot-Weiß Oberhausen und der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund stattfinden. Doch das Spiel wurde am Mittwoch verlegt. Mehrere Medien berichteten, dass wegen des Yildirim-Auftritts Sicherheitskräfte gebunden seien, so dass nicht genügend Personal für das Spiel abgestellt werden könne. Ein Polizeisprecher widersprach dieser Darstellung: "Das Spiel wurde verlegt, weil wir gesicherte Erkenntnisse hatten, dass sich 400 gewaltbereite BVB-Hooligans auf den Weg nach Oberhausen machen wollten. Mit dem Yildirim-Auftritt hatte das nichts zu tun. Wir haben in Oberhausen durchaus die Kapazitäten, mehrere Großveranstaltungen parallel durchzuführen."

Die Polizei hat angekündigt, ab Freitagnachmittag vorbereitende Botschaften via Facebook und Twitter zu verbreiten. Auch am Samstag sollen die Sozialen Medien genutzt werden, um Informationen zu dem Großeinsatz schnell der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Stand: 17.02.2017, 12:14