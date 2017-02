Polizei Oberhausen überführt große Dealerbande

Die Polizei Oberhausen hat eine Dealerbande überführt. Die Ermittler haben mehrere Objekte durchsucht und große Mengen an Drogen sichergestellt. Dabei wurden 18 Personen festgenommen. Nach Angaben der Polizei Oberhausen vom Dienstag (31.01.2017) handelt es sich hierbei um Personen im Alter von 19 bis 54 Jahren. Acht Beschuldigte gingen nach Anordnung des Amtsgerichtes Duisburg in Haft. In einem Auto wurden dreieinhalb Kilogramm Kokain, ein halbes Kilo Heroin sowie ein Kilo Streckmittel gefunden.