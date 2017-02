Alkohol auf Polizeiwachen: Staatsanwaltschaft ermittelt

Wer diese beschuldigten Personen sind, müssten nun die Ermittlungen ergeben, hieß es. Zuvor hatte die Polizei in Bochum die Ermittlungen übernommen, nachdem Anfang Februar ein anonymes Schreiben eingegangen war. Der Hinweisgeber nannte zunächst die Polizeiwache Bochum-Ost im Stadtteil Langendreer. Dort würden die Beamten nach ihrem Dienst Alkohol trinken und anschließend betrunken Auto fahren, heißt es in dem Brief.

Alkohol auf allen Bochumer Wachen

Die Bochumer Polizeiführung überprüfte die betroffene Wache und noch weitere sieben Dienststellen in Herne, Bochum und Witten und fand überall Alkohol. Die Dienstanweisung untersagt allerdings sowohl den Konsum als auch das Aufbewahren von Alkohol in Diensträumen.

Stand: 16.02.2017, 20:54