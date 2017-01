Peruanischer Kleinbauer klagt weiter gegen RWE

Gletschersee droht Bergdorf zu überschwemmen

Wenn der Damm bricht, wird das Tal überschwemmt. Tausende Menschen könnten dabei ums Leben kommen. Aus diesem Grund hatte der Peruaner Klage vor dem Essener Landgericht eingereicht. Die war aber im November abgewiesen worden.

Zweiter Versuch vor OLG