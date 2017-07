Passant rettet Siebenjährigen aus dem Rhein

Der Siebenjährige ist am Samstag (22.07.2017) aus zunächst ungeklärter Ursache beim Spielen am Ufer in den Rhein gestürzt. Der Junge trieb etwa 200 Meter den Fluss hinab und geriet mit dem Kopf unter Wasser. Ein 61-jähriger Passant sah den Jungen im Fluss und sprang unter Lebensgefahr in den Rhein. Im Wasser konnte er ihn schließlich packen und an Land bringen, berichtete die Polizei.

Rettungskräfte brachten den Siebenjährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Er sei nicht lebensgefährlich verletzt, teilte die Polizei mit.

Stand: 23.07.2017, 09:59