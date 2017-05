Bochumer "Uni-Vergewaltiger" gesteht Tat

Im Prozess um den so genannten "Uni-Vergewaltiger" vor dem Landgericht Bochum hat der Tatverdächtige am Mittwoch (10.05.2017) erstmals eine Aussage gemacht. Er ließ seinen Verteidiger verlesen, dass die Vorwürfe der Anklage stimmen.

Das Geständnis war überraschend. Denn der Angeklagte hatte seit seiner Festnahme im November letzten Jahres geschwiegen. Der Vorsitzende Richter hatte ihn im Laufe des Verfahrens mehrfach darauf hingewiesen, dass die Beweise gegen ihn erdrückend seien und ein Geständnis für ihn von Vorteil wäre.

Mit Strick stranguliert

In der letzten Woche (02.05.17) hatte das erste Opfer ausgesagt. Die chinesische Studentin schilderte in ihrer Muttersprache, was der Angeklagte ihr angetan haben soll. Sie sagte aus, er habe sie mit einem Strick fast bewusstlos stranguliert.

Sie habe Todesangst gehabt, so die junge Chinesin weiter. Die Möglichkeit, ihre Aussage unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu machen, lehnte sie ab. Die junge Frau lebt mittlerweile wieder in China und war extra nach Bochum gereist.

Zwei Vergewaltigungen in Uni-Nähe

Der Angeklagte ist ein 32-jähriger Asylbewerber aus dem Irak. Ihm wird vorgeworfen, im vergangenen Herbst in der Nähe der Bochumer Ruhr-Universität zwei Studentinnen vergewaltigt zu haben. Weitere Zeugen müssen nun nicht mehr gehört werden. Das Urteil soll nächste Woche gesprochen werden.