Sechs verletzte Kinder bei Busunfall in Oberhausen

Beim Zusammenprall von einem Bus und einem Auto sind am Sonntag (13.08.2017) in Oberhausen acht Menschen leicht verletzt worden - darunter sechs Kinder. Der Linienbus war zuvor in Richtung Innenstadt unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte der 28-jährige Fahrer des Busses zu spät, dass sich ein Rückstau gebildet hatte und krachte am Stauende in den Pkw.

Vier Kinder wurden im Auto verletzt, im Bus gab es ebenfalls vier Verletzte, unter ihnen zwei Kinder. Sechs Verletzte kamen ins Krankenhaus. Die Ermittlungen gegen den Busfahrer laufen. Der geschätzte Schaden liegt bei 5.500 Euro.

Stand: 14.08.2017, 21:00