Oberhausen hat die höchsten kommunalen Schulden

Die kommunale Verschuldung ist in keiner anderen deutschen Großstadt so hoch wie in Oberhausen. Die Pro-Kopf-Schulden lagen dort Ende des vergangenen Jahres bei rund 9.700 Euro, das geht aus einer Studie der Wirtschaftsprüfer Ernst&Young hervor.

In der Übersicht sind 75 deutsche Großstädte mit mehr als 100.000 Einwohnern aufgeführt. Bereits 2015 war Oberhausen die Großstadt mit den höchsten Pro-Kopf-Schulden in Deutschland. Auf Platz zwei der Liste mit den am höchsten verschuldeten Städten liegt Mülheim mit rund 9.200 Euro.

15 von 20 verschuldete Städte aus NRW

Insgesamt liegen 15 der ersten 20 deutschen Großstädte mit der höchsten Verschuldung in NRW . In mehr als zwei Dritteln der NRW -Städte haben die Schulden seit 2012 zugenommen. Den höchsten Anstieg verzeichnete laut Studie die Stadt Düsseldorf. Dort nahm die Pro-Kopf-Verschuldung von 2012-2016 um 63 Prozent zu.

Die Gründe für die Verschuldung deutscher Großstädte sind vielfältig. Einige Städte hätten über ihre Verhältnisse gelebt, so Wirtschaftsprüfer Bernhard Lorentz. Die Schulden seien " auf den massiven Anstieg der Sozialausgaben zurückzuführen, die allein im Jahr 2016 auf 59 Milliarden Euro gestiegen sind ".

Stand: 15.11.2017, 12:26