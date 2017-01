Erpresser gefasst: Drohung mit vergiftetem Nutella

Schon seit September 2016 wird ermittelt. Damals tauchten vergiftete Nutella Gläser in Supermärkten in Wuppertal und Dortmund auf. Es soll umfangreiche Maßnahmen gegeben haben, um Kunden vor den vergifteten Lebensmitteln zu schützen, so Polizei und Staatsanwaltschaft Dortmund heute.

Erpresser forderten mehrere Millionen Euro Lösegeld in Bitcoins

Die drei mutmaßliche Erpresser hatten versucht, mehrere Millionen Euro zu erpressen. Das besondere daran: Die Täter hatten das Lösegeld in Bitcoins gefordert - eine Internet-Währung. Dadurch hätte es keine Geldübergabe gegeben und die Täter hätten schwieriger gefasst werden können. Zu Geldzahlungen soll es nie gekommen sein, so Polizei und Staatsanwaltschaft Dortmund heute.

Es gab danach aber auch keine weiteren Erpressungsversuche. Fahnder der Polizei hatten trotzdem Erfolg und konnten das Trio jetzt festnehmen. Im Zuge der Ermittlungen wurden auch Objekte durchsucht und umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. Die Auswertung dauert noch an.

Stand: 13.01.2017, 15:27