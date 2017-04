Notruf 110 läuft oft ins Leere

Laut Polizei seien durch die nicht angenommenen Notrufe bisher kaum größere Schäden entstanden. Dennoch halten Kritiker es für einen untragbaren Zustand, dass die Anrufer bei der "110" zwar ein Freizeichen hören, dann aber wieder auflegen müssen, weil niemand abnimmt.

Die Bochumer Polizei will das in Zukunft ändern. Experten planen eine neue Leitstelle und die Installation eines anderen Notrufsystems, denn eine Vernetzung mit anderen Präsidien gibt es bisher nicht.

Keine einheitliche Notrufweiterleitung

Laut Bischoff erfolgt bisher noch keine automatische Notrufweiterleitung. Befindet sich der Anrufer also in einer Stadt, in der die Notrufplätze ausgelastet sind, erfolgt keine automatische Weiterleitung an eine Polizeileitstelle in der nächsten Stadt.

Das liegt daran, dass die knapp 50 Polizeipräsidien im Land verschiedene Notrufanlagen haben. Seit Jahren wird an einem landesweit einheitlichen System für die Leitstellen gearbeitet, es kam jedoch immer wieder zu technischen Verzögerungen.

System für Ende 2017 angekündigt

Jan Schabacker vom Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste sagt dazu: " Die Polizei muss sich, wenn ein System eingeführt wird, hundertprozentig darauf verlassen können. Das heißt, ich kann nicht im Echtbetrieb rumprobieren und testen. Es muss eine Vielzahl von technischen Voraussetzungen geschaffen werden ".

Das System soll frühestens Ende 2017 in den ersten Präsidien installiert werden. Dann soll es auch bei Großalarmen möglich werden, Notrufe von der ausgelasteten Polizeileitstelle automatisch an die Polizei in der Nachbarschaft weiterzuleiten.

