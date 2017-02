Zentrum für Internetforschung in Bochum eröffnet

In Bochum wird am Freitag (03.02.2017) ein neues Zentrum für Internetforschung eröffnet. Im Center for Advanced Internet Studies ( CAIS ) arbeiten die Universitäten Bochum, Bonn, Düsseldorf und Münster sowie das Grimme-Institut zusammen, wie Wissenschaftsministerin Svenja Schulze ( SPD ) am Mittwoch in Düsseldorf ankündigte.