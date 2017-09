Opel eröffnet neues Zentrallager in Bochum

Den offiziellen Start des neuen Logistik-Zentrums feiert Opel in Bochum am Samstag (02.09.2017) mit einem Tag der offenen Tür. Mehr als 5.000 Menschen erwartet der Autobauer zu seiner Feier. Kinder können einen Gabelstaplerschein machen, es gibt einen Überschlagssimulator und Oldtimer. Auch ehemalige Beschäftigte von Opel sind zu dem Fest eingeladen.

60 Millionen Euro Kosten

Luftaufnahme des neuen Logistikzentrums von Opel

In den riesigen Hallen lagern mehr als zehn Millionen Ersatzteile, die künftig an Opel-Händler in ganz Europa verschickt werden. Vom Scheibenwischer über Zündkerzen bis hin zu kompletten Motoren ist alles dabei. Das gesamte Areal ist so groß wie zwölf Fußballfelder und hat 60 Millionen Euro gekostet.

Nur ein Drittel der ehemaligen Opelaner zurück in Arbeit

Vor zweieinhalb Jahren hatte Opel in Bochum die Fahrzeugproduktion eingestellt. Zuletzt arbeiteten in dem Werk etwa 3.300 Menschen. Nur etwa ein Drittel von ihnen konnte einen neuen Job finden. In dem neuen Logistikzentrum arbeiten 700 Menschen. Sie haben zunächst Arbeitsverträge bis 2020.

Stand: 02.09.2017, 06:00