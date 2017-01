Mysteriöse Löcher legen Straßenbahnen in Essen lahm

Ein Tagesbruch sei es nicht, so die Bezirksregierung Arnsberg, die für Bergbauschäden zuständig ist. Auch ein Rohrbruch sei ausgeschlossen, so die Stadtwerke. Die Löcher im Gleisbett werden jetzt verfüllt, dafür mussten die Schienen von der EVAG an der Altendorfer Straße freigelegt werden. Die Straßenbahnlinien 103 und 105 ab Haltestelle Röntgenstrasse wird so lange durch Busse ersetzt. Ab morgen sollen die Bahnen aber wieder fahren, gab die EVAG am späten Mittag bekannt.

Stand: 20.01.2017, 14:25