Mord an Kind wird nach 30 Jahren neu verhandelt

Es geht um den Mord an einem damals sieben Jahre alten Jungen aus Essen. Die Tat geschah 1985. Der Junge war nach dem Spielen nicht nach Hause gekommen. Einen Tag später fand man seine Leiche in einem Wald. Das Kind wurde sexuell missbraucht und dann erdrosselt.

Alter Zeitungsartikel zum Mord an kleinem Jungen

Verurteilt wurde ein Jahr später der geistig behinderte Dirk K., der in Vernehmungen der Polizei die Tat auch gestanden hatte. Vor Gericht widerrief er sein Geständnis später aber. Trotzdem verurteilte das Landgericht Essen ihn wegen Mordes und ordnete an, den Mann in eine geschlossene psychiatrische Klinik einzuweisen.

Zweites Geständnis taucht auf

Elf Jahre später nahm der Fall eine unerwartete Wendung. Ein zweiter Mann legte 1997 ein Geständnis für den Mord an dem Jungen ab. Die Essenener Staatsanwaltschaft prüfte seine Aussage, hielt sie am Ende aber für nicht glaubwürdig genug. Dirk K. blieb weiter hinter Gittern.

Der neue Anwalt des Verurteilten erreichte die Wiederaufnahme des Falls, die nun vor dem zuständigen Landgericht Dortmund verhandelt wird. Dirk K. sitzt wieder auf der Anklagebank, die Vorwürfe sind die gleichen wie vor über 30 Jahren. Der Fall wird komplett neu aufgerollt. Sollte das Gericht ihm nicht nachweisen können, tatsächlich der Mörder des kleinen Jungen zu sein, wäre Dirk K. nach drei Jahrzehnten hinter Gittern wieder ein freier Mann.

Stand: 11.05.2017, 07:00