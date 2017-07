Drei Schwerverletzte nach Messerstecherei in Bochum

Am Abend haben sich in Bochum-Riemke laut Polizei vor einem Fitnessstudio an der Herner Straße zehn junge Männer so heftig gestritten, dass das Ganze in einer Messerstecherei eskalierte. Dabei verletzten sich drei von ihnen schwer. Wie es zu der Auseinandersetzung gekommen ist, ist bislang noch unklar.

Familienstreitigkeiten und Streitigkeiten in der Rapper-Szene schließt die Polizei aber aus. Ebenso gebe es keinen Zusammenhang mit einem Mann in Herne, den die Polizei am Abend nach Messerstichen blutend vor seinem Haus vorfand. Drei Männer zwischen 15 und 23 Jahren wurden festgenommen. Darüber hinaus stellten die Beamten zwei Messer sicher. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet.

Stand: 10.07.2017, 13:44