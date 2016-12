Mann in Bottrop auf offener Straße niedergestochen

In Bottrop ist ein Mann am Samstagmittag (31.12.2016) auf offener Straße Opfer einer Messerattacke geworden. Nach Angaben der Polizei erlitt der vermutlich 52-Jährige einen Stich in den Bauch und musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Zeugen brachten Polizei auf Spur des Verdächtigen

Der mutmaßliche 33-jährige Täter flüchtete. Er konnte aber auf Grund von Zeugenaussagen identifiziert und kurz darauf festgenommen werden. Ihm wird zunächst gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Wie die Polizei Recklinghausen bestätigte, sollen das Opfer und der mutmaßliche Täter miteinander bekannt sein. Zu den Hintergründen der Messerattacke konnten die Ermittler noch keine Angaben machen.

Stand: 31.12.2016, 17:17