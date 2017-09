Mehrere Männer sollen Frau in Haltern vergewaltigt haben

In Haltern sollen am vergangenen Wochenende mehrere Männer eine Frau vergewaltigt haben. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag (05.09.2017) mit.

Danach hatte die 40-Jährige in der Nacht von Freitag auf Samstag (01./02.09.2017) in einer Gaststätte in der Innenstadt einen Mann kennengelernt. Sie habe ihn anschließend in eine etwa zehn Gehminuten entfernte Wohnung begleitet. " Dort wurde sie von mehreren Männern bedrängt und musste schwerwiegende sexuelle Handlungen über sich ergehen lassen ", hieß es.

Am Sonntag (03.09.2017) habe sie den Fall bei einer Polizeibehörde angezeigt. Den Wohnort der Frau teilte die Polizei nicht mit. Die Ermittlungen hätten in Haltern zur Festnahme eines tatverdächtigen 22-Jährigen geführt. Er sei nicht der Begleiter der Frau gewesen. Er soll aber in der Wohnung gewesen sein.

Ob er an den Übergriffen beteiligt war, sei noch unklar. Die Ermittlungen zu den anderen Männern dauerten an. Die Polizei hält die Angaben der 40-Jährigen für glaubwürdig. Gesucht werden nun Zeugen, die am frühen Samstagmorgen (02.09.2017) in Haltern etwas im Zusammenhang mit diesem Fall beobachten haben.

Stand: 05.09.2017, 19:00