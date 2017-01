Problem-Immobilien geht es an den Kragen

Hagen kann dabei mit mehr als achtzig Prozent des Kaufpreises an Zuschüssen rechnen, sagte eine Vertreterin des NRW-Bauministeriums dem WDR. Die Landes-Initiative richtet sich gezielt an Stadtteile, in denen viele Zuwanderer aus Süd-Ost-Europa wohnen.

Unbekannte eigentümer kassieren Miete ab

In Hagen ist das etwa Wehringhausen. Die heruntergekommenen Häuser gehören oft Eigentümern, die durch Verwalter lediglich die Miete einkassieren lassen. Ein erstes dieser Problemhäuser will die Stadt in diesem Jahr kaufen und modernisieren lassen. Zwanzig weitere sollen in den nächsten fünf Jahren folgen.

Viele Wohnungen stehen leer

Für Hagen kommt die Landes-Initiative zur rechten Zeit. Denn während umliegende Städte wie etwa Dortmund dringend neue zusätzliche Wohnungen brauchen, stehen in Hagen viele leer. Allerdings meist in verwahrlosten Schrott-Immobilien. Und die locken Zuwanderer aus Süd-Ost-Europa an. Gleichzeitig verlassen immer mehr alteingesessene Hagener ihre Stadt. Hier soll die Landes-Initiative gegensteuern. Auch Dortmund und Hamm interessieren sich für die Landes-Förderung.

Stand: 05.01.2017, 15:47