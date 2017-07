Masern-Epidemie offenbar gestoppt

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen | 07.06.2017 | 04:04 Min.

In NRW grassieren die Masern: Kürzlich verstarb in Essen eine 37-jährige Mutter von drei Kindern an den Folgen einer Infektion - sie hatte sich nicht impfen lassen. Thomas Schwarz war bei einer Impfung in einer Kinderarztpraxis in Dortmund dabei.