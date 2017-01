88-jähriger Mann soll seine Ehefrau getötet haben

Polizisten entdeckten die Leiche der Frau am Sonntagabend in der gemeinsamen Wohnung. Der Ehemann war ebenfalls schwer verletzt in der Wohnung. Er wurde festgenommen und kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei Essen am Montag (02.01.2017) mitteilte. Über die näheren Umstände der Tat und das mögliche Motiv wurde zunächst nichts bekannt. Eine Mordkommission ermittelt.

Stand: 02.01.2017, 16:48