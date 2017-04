Erneut Unfall an der Bochumer Jahrhunderthalle

Auf dem ehemaligen Industriegelände an der Jahrhunderthalle hat es schon wieder einen Unfall gegeben. Eine 17-Jährige war am Freitag (21.04.2017) in ein altes Rohr gekrabbelt und stecken geblieben. Das Rohr war halbhoch mit kaltem Wasser gefüllt. Die Feuerwehr musste sie herausschneiden.

Zweiter Unfall diesen Monat

Die 17-Jährige hatte Glück im Unglück und erlitt nur leichte Abschürfungen. Am 10.04.2017 war es schon einmal zu einem Unglück auf dem Gelände an der Jahrhunderthalle gekommen. Ein 20-Jähriger war acht Meter in die Tiefe gestürzt und später an seinen Verletzungen gestorben.