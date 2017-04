Mädchen in Herne nach eigener Party tot aufgefunden

Die Bochumer Polizei steht vor einem Rätsel. Die 17-jährige Paula Maaßen war am 8. April von ihrer eigenen Geburtstagsparty im Elternhaus in Recklinghausen verschwunden. 29 Stunden später fand die Polizei ihre Leiche in einem Gleisbett im Herner Stadtteil Holsterhausen.

Warum das Mädchen die Party verlassen hatte und was zwischen ihrem Verschwinden und ihrem Tod passiert ist, ist völlig unklar. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei muss Paula Maaßen eine Kollision mit einem Zug gehabt haben. Das zeigen Spuren an der Leiche.

Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Bochum sucht nun nach Zeugen, die Paula Maaßen in der Zeit von Samstag, 08.04.2017, 0:30 Uhr und Sonntag, 09.04.2017, 5:25 Uhr gesehen haben. Sie war 160 cm groß, hatte rotbraune kurze Haare und trug bei ihrem Verschwinden ein graues Langarmshirt, eine schwarze Jeans und türkisfarbene Turnschuhe.

Stand: 19.04.2017, 10:32