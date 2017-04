Dortmund als Vorzeige-Innenstadt gegen Luftverschmutzung?

Die Stadt Dortmund will Vorreiter im Kampf gegen die Luftverschmutzung werden. Sie beteiligt sich an einem Landeswettbewerb, bei dem mehr als 13 Millionen Euro winken. Das hat sie am Dienstag (25.04.2017) bekannt gegeben.

Umweltfreundliche Alternativen

Es geht um die Innenstadt und zwei angrenzende Stadtviertel. Lastenfahrräder und Elektro-Mobile sollen im örtlichen Lieferverkehr Autos ersetzen. Stadt und IHK wollen Unternehmen überzeugen, dass das nicht nur umweltfreundlicher, sondern auch billiger ist. Der Hintergrund: Wie anderen Großstädten auch drohen Dortmund Klagen, weil die Luftverschmutzung durch Stickoxide ist zu hoch ist.

Dortmund als Fahrradstadt?

Die Stadt will auch mehr Innenstadt-Besucher zum Umstieg auf das Fahrrad bewegen: Mit besseren Radwegen in die City und innerhalb der City. Das bestehende Fahrrad-Verleihsystem soll um Elektro-Räder erweitert werden. Wenn das Land den Zuschlag gibt, kann das Projekt 2018 starten.