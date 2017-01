Luchs aus Gelsenkirchener Zoo entkommen

Die Wildkatze hat nach Angaben des Zoos einen zugefrorenen Wassergraben für die Flucht genutzt. " Wir halten den Wassergraben eigentlich eisfrei, aber vielleicht hat eine kleine Eisscholle für den Kater gereicht ", so Zoo-Sprecherin Sabine Haas gegenüber dem WDR . Vermutlich laufe das Tier nun außerhalb des Zoos herum. Ein Spaziergänger hatte das Tier am Morgen angeblich dort gesichtet.

Scheues Tier versteckt sich

Das Verschwinden hatte man im Zoo am Sonntagmorgen vor der Öffnung des Tierparks entdeckt. Der entlaufene Luchskater teilt sich das Gehege mit einem weiblichen Tier. Luchse sind scheue Tiere, die Menschen aus dem Weg gehen. Sie könnten aber gefährlich werden, wenn man sie in die Enge treibt. " Freilebende Luchse verstecken sich am Tag und gehen in der Nacht auf die Jagd. Unser Zookater wird sich aus Angst irgendwo versteckt haben ", vermutet Haas. Das Zooteam hofft nun, das Tier wieder gesund einfangen zu können.

In Deutschland gibt es laut Haas einzelne frei lebende Luchse, beispielsweise im Harz. In NRW gebe es aber keine Luchse in freier Wildbahn.

Stand: 22.01.2017, 13:30