Loveparade: Erstmals öffentliche Gedenkfeier am Tunnel

21 Glockenschläge für die 21 Todesopfer - so war es an den Jahrestagen seit der Loveparade-Katastrophe Tradition. In diesem Jahr wird erstmals ein weiterer Glockenschlag ertönen. Er soll an alle Verletzten und Traumatisierten erinnern, so die Loveparade-Stiftung "Duisburg 24.7.2010". Nach Jahren des Wartens stehen die Gedenkfeiern in diesem Jahr auch unter dem Stern des bevorstehenden Strafprozesses.