Stille Trauer bei Loveparade-Gedenkfeier

Zum siebten Jahrestag der Loveparade-Katastrophe von Duisburg war die Gedenkfeier im Tunnel erstmals öffentlich. Am Montag (24.7.2017) versammelten sich neben Opfern, Angehörigen auch viele Bürger, um der 21 Toten und hunderten Verletzten zu gedenken. Die ehemalige NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft war privat gekommen.

Kritik an öffentlicher Veranstaltung

Die Loveparade-Stiftung "Duisburg 24.7.2010" wollte so dem öffentlichen Interesse an der Loveparade-Katastrophe Rechnung tragen. Daran hatte es aber auch Kritik gegeben: Angehörige waren im Vorfeld besorgt, in ihrer Trauer vorgeführt zu werden. Einige Betroffene äußerten ihre Angst vor einem Gedränge. Auch sieben Jahre nach der Katastrophe fürchten sie sich vor großen Menschenansammlungen.

Glockenschläge für die Opfer