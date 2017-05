Leichenfund im Duisburger Restaurant

Von Nadja Bobrova

In einem italienischen Café am Duisburger Innenhafen sollen am Mittwochmorgen (03.05.2017) Schüsse gefallen sein. Inzwischen hat die Polizei eine Leiche in dem Lokal gefunden. Mehr Informationen zum Tathergang und zur Identität des Opfers gibt es bisher nicht.