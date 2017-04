Duisburg: Große Suchaktion vom Lehmbruck Museum

Kind in Aktion für die Installation von Christian Boltanski, Réserve des enfants des Duisburg, 1993

Bei den Gegenständen handelt es sich zum Beispiel um eine Figur des Comic-Helden Bart Simpson, eine alte Zahnspange, ein Spielauto oder um einen Gipsarm. Diese Dinge nutze der französische Künstler Christian Boltanski vor 25 Jahren für ein Kunstprojekt. Seit einigen Monaten werden sie wieder ausgestellt.

Jetzt will das Lehmbruck Museum erfahren, was aus den Kindern von damals geworden ist und ob sie noch Erinnerungen an ihr damals abgegebenes Stück haben. Wer sich angesprochen fühlt, darf sich beim Museum melden. Am 18. Mai soll es eine Art Nachtreffen geben.

Stand: 19.04.2017, 10:17