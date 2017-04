Land fördert Müll-Kompetenzzentrum in Bottrop

An der Hochschule Ruhr-West am Standort Bottrop soll ein neues Kompetenzzentrum für zirkuläre Wertschöpfung eingerichtet werden. Zirkuläre Wertschöpfung bedeutet: In einem Produktionsprozess wird der Abfall zu Rohstoff für neue Produktionen .

In Bottrop soll erforscht werden, wie Unternehmen so bei der Produktion Rohstoffe sparen können. Das NRW -Wirtschaftsministerium will das Vorhaben mit 4,5 Millionen Euro unterstützen.

Rohstoffe werden knapp

Viele Industriezweige leiden darunter, dass bestimmte Rohstoffe knapp werden. Laut Fachleuten wird sich dieses Problem in Zukunft noch verstärken. Um dem vorzubeugen, sollen Rohstoffe aus Abfallprodukten gewonnen werden.

Dass das Forschungszentrum nach Bottrop kommt, liegt daran, dass an der Hochschule Ruhr-West bereits entsprechendes Fachwissen vorhanden ist. Zudem will die Landesregierung die strukturschwache Emscher-Lippe-Region weiter fördern.

Stand: 21.04.2017, 09:41