Holzwickede: Ultimatum für Millionen-Schenkung für Skulpturen

In den Streit um ein Millionen-Geschenk für das denkmalgeschützte Wasserschloss Haus Opherdicke kommt Bewegung. Noch in diesem Monat wird der Kreistag dazu eine Sondersitzung einberufen. Das Ehepaar, das dem Kreis Millionen für einen Skulpturenpark am Haus Opherdicke schenken möchte, hat den Politikern ein Ultimatum gesetzt. Bis Ende Januar will das Ehepaar eine Entscheidung.

SPD und CDU im Kreis Unna vertagen Entscheidung

Das Millionen-Geschenk hatte Ende des Jahres für ordentlich Zündstoff im Kreistag gesorgt. Im Dezember stimmten SPD und CDU gegen die Annahme der Schenkung. Die Folgekosten seien nicht absehbar. Erst einmal solle ein Gesamtkonzept für das Haus Opherdicke entwickelt werden. Und ein Skulpturenpark lade doch nur zu Vandalismus und Diebstahl ein, so CDU-Fraktionschef Wilhelm Jasperneite. Die Entscheidung wurde damals auf März vertagt.

Vorfahren waren Besitzer des Wasserschlosses

Das hochbetagte Berliner Ehepaar Friesendorf will nun aber nicht mehr warten. Es möchte seine Erbschaft in siebenstelliger Höhe geregelt wissen. Einem der Vorfahren der Friesendorfs hat das 800 Jahre alte Schloss, das heute für Kulturveranstaltungen genutzt wird, mal gehört. Thomas Hengstenberg, zu dem Zeitpunkt der Kulturchef des Kreises Unna, hatte die Schenkung eingefädelt.

Erbe fließt womöglich in andere Projekte

Der ehemalige Kulturchef Hengstenberg war angesichts der Argumente fassungslos – erstens sei das Haus Opherdicke gut aufgestellt, zweitens ginge der Kreis überhaupt kein Risiko mit dem geschenkten Geld ein und drittens gebe es auch andernorts Skulpturenparks. Vandalismus und Diebstahl seien da sehr selten. Hengstenberg hatte mit den Stiftern telefoniert und erfahren, dass andere Interessenten für das Geld dort Schlange stehen würden.

Auch Landrat Michael Makiolla hat die Friesendorfs angerufen und sich für die vertagte Entscheidung entschuldigt. Gut möglich, dass sich die Politiker des Kreises gar nicht mehr mit dem Fall befassen müssen. Die Friesendorfs sollen stark verärgert gewesen sein über das Verhalten der Politiker in Unna.

Viele Spekulationen über Gründe der Ablehnung

Einer der Gründe für die Skepsis der Politiker ist wohl die Angst, sich mit dem Skulpturenpark ein weiteres kulturelles Zuschussprojekt zu schaffen. Obwohl das laut Hengstenberg auszuschließen sei. Die Gründe können aber auch im persönlichen Bereich liegen. Hengstenberg hat mit seiner ambitionierten Kulturarbeit einige Politiker des Kreises über Jahrzehnte geärgert; jetzt wolle man sich revanchieren, so die Vermutung.

Einige Skulpturen für den Park sind schon da – nur das Geld nicht

Richtig kurios wird die Angelegenheit angesichts der Tatsache, dass einige Kunstwerke für den geplanten Park schon dem Kreis Unna gehören. 13 Werke des Italo-amerikanischen Bildhauers Raimondo Puccinelli wurden vor drei Jahren dem Kreis geschenkt und sind zur Zeit – nahezu versteckt – in der Stiftskirche auf dem Gelände des Schlosses Cappenberg ausgestellt.

