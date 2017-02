Kraftwerksblock in Hamm-Uentrop zu verkaufen

Block D des Pannenkraftwerkes Gekko in Hamm steht zum Verkauf. Ganz oder auch in Teilen. Denn weltweit gibt es Bedarf an gebrauchten Turbinen, Generatoren oder Reinigungsanlagen, sagen Fachleute. RWE erhofft sich mehr als 50 Millionen Euro durch den Verkauf des stillgelegten Blocks des Kohlekraftwerks.

Nach Millionenverlusten hoffen Städte auf Verkaufsüberschüsse

Sollten mehr als 50 Millionen Euro dabei reinkommen, wird der Überschuss zwischen RWE und den Kommunen aufgeteilt, die an dem Gemeinschaftsprojekt beteiligt waren. Das sieht eine Vereinbarung vor, die beim Ausstieg der Stadtwerke Ende 2015 geschlossen wurde. Was dabei herumkommt, dürfte allerdings nur ein Tropfen auf dem "heißen Stein" sein. Denn die beteiligten Städte wie Dortmund und Hamm machten hohe Verluste, bevor sie Ende 2015 aus dem Projekt ausstiegen. Dortmund hatte mehr als 100 Millionen Euro und Hamm 30 Millionen Euro in den Sand gesetzt. Geld von Steuerzahlern, das durch ein Kraftwerk verloren ging, das nie richtig ans Laufen kam.

Chronik eines Pleitekraftwerks:

2008 hatte Bundeskanzlerin Merkel persönlich den Grundstein in Uentrop gelegt. Schon während der Bauzeit gab es Verzögerungen und die Kosten stiegen. Statt Ende 2011 begann der Testbetrieb von Block D mit seinem 800-MW-Kessel erst Mitte 2013. Dann folgte Panne auf Panne: erst rissen die Nähte von Stahl-Rohrleitungen. Dann gelangte versehentlich eine Säure in den Kessel, die größere Schäden anrichtete und die Anlage wieder außer Betrieb setzte. Seit 2014 streitet RWE mit dem Anlagenbauer darüber, wer die teure Reparatur zu zahlen hat. Den Kommunen dauerte das zu lange und es wurde immer teurer. Ende 2015 trennten sich die Wege von RWE und zwei Dutzend Stadtwerken wieder. Lediglich der "Schwester"-Block E funktioniert seit mehr als zwei Jahren störungsfrei und liefert Kohlestrom aus Hamm.

Stand: 14.02.2017, 06:45