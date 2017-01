Dortmund als Kokain-Hotspot?

" Das Kokaingeschäft hat sich in Dortmund etabliert. Das ist wie Gummibärchen am Kiosk kaufen ", sagt ein Insider der Szene. Der Dortmunder ist Mitte Fünfzig und konsumiert seit fast 30 Jahren selber Kokain. " Fast alles, was in Deutschland verteilt wird, kommt von Rotterdam über Dortmund ", sagt er. In den Niederlanden koste ein Gramm auf der Straße um die 80 Euro, hier in Dortmund seien es 40 bis 50 Euro. Außerdem sei die Qualität sehr hoch. Das ziehe die Dealer aus anderen Städten zum Kokain-Einkauf nach Dortmund.

Testkauf mit versteckter Kamera am Borsigplatz

Ist es wirklich so leicht, in Dortmund Kokain zu kaufen? Mit versteckter Kamera testet das unser Reporter. Er läuft nur wenige Minuten am Borsigplatz ein paar Nebenstraßen entlang, schon wird er von einem jungen Mann aus einer Gruppe heraus angesprochen: " Was brauchst Du? ". Mit den anderen spricht er Arabisch. Als der Reporter sagt, dass er 100 Gramm Kokain kaufen will, ist der Mann zunächst misstrauisch.

Portionen wie diese werden von Kokain-Schmugglern geschluckt

Doch dann schlägt er per Handschlag in den Deal ein, überreicht seine Handynummer und verabredet für zwei Stunden später die Lieferung. Eine geringere Menge Kokain hätte der Reporter sofort bekommen können. Fazit: Kokain kaufen dauert nur ein paar Minuten. Zur Übergabe ist er dann natürlich nicht gegangen.

Fünf Kilo Kokain sollen täglich in der Nordstadt verkauft werden