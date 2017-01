Schon wieder CO-Unfall in Mülheim

Am späten Mittwochnachmittag (04.01.2017) wurde die Feuerwehr Mülheim zu einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Broich gerufen. Nach bisherigen Angaben der Einsatzkräfte haben dort mehrere Bewohner giftiges Kohlenmonoxid eingeatmet. Die CO -Melder der Feuerwehrleute hätten direkt Alarm in einer Wohnung geschlagen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Vier Menschen, darunter auch zwei Kinder, mussten in Spezialkliniken in Aachen und Düsseldorf geflogen werden. Dort gibt es Druckkammern, die für Behandlungen nach Kohlenmonoxid-Vergiftungen überlebenswichtig sind. Zwei weitere Verletzte kamen in ein Mülheimer Krankenhaus.

Defekte Heizung als mögliche Ursache

Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, muss noch genau ermittelt werden. In einer ersten Einschätzung sprach die Feuerwehr von einer defekten Heizung als mögliche Ursache. Bereits am Dienstag (03.01.2017) hat es einen Kohlenmonoxid-Unfall in Mülheim gegeben. Dabei ist ein 34-Jähriger gestorben. Dass sich beide Fälle in Mülheim ereignet haben, sei reiner Zufall, sagte ein Feuerwehrsprecher.