Wittenerin bekommt Knöllchen fürs Bürgersteigfegen

Mindestens einmal die Woche kommt Sabrina Labahn Rico ihrer Bürgerpflicht nach und schwingt den Kehrbesen. Und das sogar gern, denn es soll ja schön aussehen auf dem Bürgersteig vor ihrem Haus. So wie heute hat sie auch am 22. März ein paar Blätter zusammengefegt und anschließend auf das Beet unter dem Baum geschoben. Da stand auf einmal eine Mitarbeiterin des Wittener Ordnungsamts vor ihr – denn Blätter auf städtischem Grund entsorgen ist verboten.

Die Wittenerin Sabrina Labahn Rico soll ein kräftiges Bußgeld zahlen.

Ein paar Tage später hat die 34-Jährige dann Post bekommen. 35 Euro soll sie zahlen. Am Telefon sagte ihr die Stadt, dass sie dagegen Einspruch einlegen kann, was sie dann auch gemacht hat. Der wurde postwendend abgelehnt – zudem wurde die Verwarnung in ein sattes Bußgeld in Höhe von 103,50 Euro umgewandelt.

Wittener schütteln den Kopf über das Ordnungsamt

Laub einfach ins Beet oder in den Rinnstein kehren ist verboten.

Die Krux an der Geschichte – die Blätter auf dem städtischen Grund liegen da schon seit Monaten. Die Stadt hat es bisher versäumt, sie zu entsorgen. So werden sie immer wieder vom Wind auf den Bürgersteig geweht. Für das Ordnungsamt aber kein Grund, auf das Bußgeld zu verzichten. Viele Wittener schütteln den Kopf über das Verhalten des Ordnungsamtes.

Stand: 20.04.2017, 18:42