Dortmund: Neue Flugstrecken wegen Air-Berlin-Pleite?

Der Dortmunder Flughafen könnte bald neue Verbindungen anbieten. Die Lufthansa-Tochter Eurowings hat noch 50 Flugzeuge, die im Moment nicht fliegen. Die hat sie nach der Pleite von Air-Berlin übernommen.

Kleine Flughäfen in NRW hoffen auf neue Strecken

Wo Eurowings sie einsetzen wird, ist noch unklar. Ein mögliches Szenario: Eurowings wird seine Flugzeuge auf den gleichen Strecken wie Air Berlin nutzen, also hauptsächlich in Düsseldorf und Köln/Bonn. Jedoch könnte die Fluggesellschaft so Ärger mit der EU bekommen. Denn damit könnte Eurowings eine Monpolstellung an diesen Flughäfen erringen.

Konkurrenz für Easyjet und Ryanair

Anstatt nur die Kapazitäten von eigenen Flugverbindungen auszubauen, könnte Eurowings aber auch Ryanair und Easyjet Konkurrenz machen. Hierzu müsste die Fluggesellschaft neue Verbindungen an den kleineren Flughäfen anbieten, die sie bisher eher den anderen Anbietern überlassen hat.

Eurowings macht Dortmunder Flughafen Hoffnung

Dabei könnte vor allem der Dortmunder Flughafen von Bedeutung sein. Eurowings-Geschäftsführer Jörg Beissel hat dort am Freitag (10.11.2017) eine neue Verbindung von Dortmund nach Wien eröffnet. Das solle nicht die letzte neue Verbindung am Dortmunder Flughafen sein, deutete er an. Die Maschinen werden auf jeden Fall in Deutschland eingesetzt, das hat Eurowings schon festgelegt.