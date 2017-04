Gladbecker fordert Lärmschutzwand vom Land

Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen verhandelt am Donnerstag (20.04.2017) über die Klage eines Hausbesitzers gegen das Land Nordrhein-Westfalen. Der Mann verlangt vom Land den Bau einer Lärmschutzwand, um sein Haus vor dem Lärm der Autobahn 31 zu schützen.

Der Kläger lebt mit seiner Familie in einem alten Bauernhof in Gladbeck, keine 50 Meter von der A 31 entfernt. Eine Lärmschutzwand hielten die Planer beim Bau der Autobahn in den 80er-Jahren nicht für nötig.

Aus Sicht des Klägers eine Fehlentscheidung, denn der Lärm habe durch den wachsenden Verkehr immer mehr zugenommen. Seinen Antrag, nachträglich eine Wand gegen den Lärm zu bauen, hat das Land aber abgelehnt. Jetzt muss das Verwaltungsgericht entscheiden.

Stand: 20.04.2017, 09:43