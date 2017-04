Kinder bei Gas-Austritt in Indoor-Spielplatz verletzt

In Oberhausen wurden am Freitagmittag (21.04.2017) in einem Indoorspielplatz acht Kinder durch ausgetretenes Kohlenmonoxid verletzt, drei davon schwer. Die Kinder wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Eines muss sogar in einer Spezialdruckkammer in Düsseldorf behandelt werden und wurde dorthin mit einem Rettungshubschrauber gebracht.

Insgesamt 20 Menschen betroffen

150 Menschen waren in dem Gebäude

Insgesamt sind bisher 20 Menschen betroffen. Sie wurden ambulant vor Ort behandelt. Gegen 13 Uhr hatten einige Kinder über Übelkeit geklagt. Die Feuerwehr konnte daraufhin erhöhte Werte des giftigen Gases feststellen und hat den Innenspielplatz geräumt. Das Gebäude wurde gelüftet. Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr könnte der Unfall durch einen Defekt an der Heizungsanlage ausgelöst worden sein.

Kohlenmonoxid ist geruchlos und daher besonders gefährlich. Symptome für eine Kohlenmonoxidvergiftung sind Schwindel, Übelkeit und Kopfschmerzen. Unbehandelt kann eine solche Vergiftung auch tödlich verlaufen.