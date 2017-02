Sicherer Karneval in Dortmund, Hamm und Hagen

Die Karnevalszüge werden für die Vereine in diesem Jahr besonders teuer. Denn die Städte verschärfen die Sicherheitsvorkehrungen für ihre Rosenmontagszüge. Damit reagieren sie auf den Terror-Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt im Dezember 2016.

Fahrzeuge versperren Zugänge in Hagen und Dortmund

In Dortmund sollen mehr Ordner und Polizisten den Umzug bewachen. Es gilt ein Lkw -Fahrverbot rund um den Wallring, zusätzlich sollen Fahrzeuge große Kreuzungen versperren, teilte die Stadt am Dienstag (14.02.2016) mit. Damit setzt sie auf ein ähnliches Konzept wie schon zum Ende des Weihnachtsmarktes und will so verhindern, dass ein Lastwagen in die Menschenmenge des Rosenmontagszuges rollen kann.

Auch in Hagen will die Stadt Seitengassen mit Transportern absperren, die würden ohnehin für den Umzug gebraucht. Mehr eigenes Sicherheitspersonal des Festkomitees Hagener Karneval will den Umzug begleiten. Außerdem sind die Rettungsdienste mit mehr Personal vor Ort. Das kostet den Verein vier- bis fünftausend Euro mehr als sonst.

Auch Hamm verstärkt Sicherheitsbemühungen

Wie schon im vergangenen Jahr soll mehr externe Security eingesetzt werden. Größere Kreuzungen sollen mit Fahrzeugen blockiert werden, die den Zug begleiten. Der gesamte Bereich des Umzuges wird weiträumig von der Polizei abgesperrt.