Schwerer Unfall auf der Ruhr: Drei Kanuten verletzt

Bei einem Kanu-Unfall auf der Ruhr bei Witten-Herbede sind am Donnerstagmittag (24.08.2017) drei Jugendliche verletzt worden. Die Mädchen aus Oberhausen hatten gemeinsam mit ungefähr 20 anderen Jugendlichen eine Kanutour auf der Ruhr gemacht.

In der Rutsche neben der Schleuse in Witten-Herbede kenterte das Boot der 16- bis 18-Jährigen. Alle drei Bootsinsassinnen verletzten sich an Armen und Beinen. Andere Teilnehmer der Kanutour konnten die Gekenterten auf eine Insel in der Ruhr ziehen. Zwei der drei Verletzten erlitten aber Brüche an den Beinen und konnten nicht mehr aus eigener Kraft gehen, berichtet die Feuerwehr Witten.

Rettung mit der Fähre Hardenstein

Die Fähre Hardenstein bei der Bergung der Verletzten

Der Weg zu den Verletzten auf der Insel führte nur über die Schleusentore und war zu eng, um die Verletzten von dort mit Tragen zu retten. Deshalb benutzte die Wittener Feuerwehr die nicht weit von der Insel entfernt verkehrende Fähre Hardenstein, um die Verletzten zu bergen. Während die Jugendlichen noch auf der Insel von einem Arzt versorgt wurden, blockierte das Ausflugsschiff Schwalbe die Ruhr. Dann fuhr die Fähre Hardenstein an die Insel heran und brachte die Verletzten ans Ufer.

Nach etwa einer Stunde war die Rettung beendet. Die Verletzungen der Jugendlichen sind nach Angaben der Wittener Feuerwehr aber nicht lebensgefährlich. Die drei Oberhausenerinnen wurden in Wittener Krankenhäuser gebracht.

Stand: 24.08.2017, 16:37