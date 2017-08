Junge fällt in Mülheim aus dem 3. Stock

In einem Mehrfamilienhaus an der Aktienstraße in Mülheim ist am Montagmorgen (28.08.2017) ein Kind aus dem dritten Stock in den Hinterhof der Wohnanlage gefallen. Der fünfjährige Junge wurde lebensgefährlich verletzt und liegt nun in einem Essener Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei hat in dem Fall die Ermittlungen aufgenommen. Nach Angaben eines Polizeisprechers ist noch völlig unklar, wie genau es zu dem Sturz kam. Auch wer zum Zeitpunkt des Unfalls mit dem Kind in der Wohnung war, sei noch nicht geklärt.

Erst vor zwei Wochen war in Gelsenkirchen ein zweijähriges Kleinkind aus dem dritten Stock eines Hauses in die Tiefe gefallen. Der Junge war sofort tot.

Stand: 28.08.2017, 17:04